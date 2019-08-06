Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственную систему защиты своих спутников от космического мусора. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В интервью глава ISRO доктор Кайласадиву Сиван подчеркнул: «Ранее для отслеживания космического мусора, а также наших спутников, функционирующих и вышедших из строя, мы пользовались данными Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Эти сведения находятся в открытом доступе». По словам Кайласадиву Сивана, открытые данные не отличаются высокой точностью, что побудило ISRO рассмотреть возможность создания собственной системы мониторинга космического пространства.

Сообщается, что система отслеживания космического мусора будет включать телескопы и радиолокационные станции (РЛС), размещенные в различных частях страны. Индийская организация космических исследований задействует свои базы космического наблюдения в Неллоре, штат Андхра-Прадеш, в Понмуди, штат Керала, и в Маунт-Абу, штат Раджастхан. Еще одна новая база, оснащенная телескопом и РЛС, будет построена в северо-восточных районах страны.