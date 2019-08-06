Куньмин, Китай, , 10:48 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила двоих подозреваемых в торговле наркотиками, изъяв у них 33,19 кг запрещенных веществ, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Сотрудники полиции уезда Гэнма выявили нарушителей во время проверки автомобиля с иностранными номерами, когда он пересекал границу уезда 30 июля текущего года. Впоследствии выяснилось, что автомобиль был специально переработан таким образом, чтобы провозить наркотики.

Внутри было найдено 69 упаковок наркотиков общим весом 33,19 кг, спрятанных во внутренней обшивке. Подозреваемый был задержан на месте, и еще один был схвачен днем позже. Расследование дела продолжается.

Отметим, что провинция Юньнань является форпостом Китая в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В виду того, что она граничит «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос, здесь изымается до 80% всех наркотиков, которые изымаются в Китае в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая изъято почти полтонны метамфетамина в электромопедах