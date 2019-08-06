Вашингтон, , 10:46 — REGNUM

Американская темнокожая киноактриса Эфтон Уильямсон приняла решение не сниматься во втором сезоне сериала «Новичок» из-за сексуальных домогательств, травли и расовой дискриминации. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, человек, отвечающий за грим на съемках, высказывал в ее адрес неприемлемые комментарии расистского характера. Он же на одной из вечеринок пытался изнасиловать ее, написала актриса.

Кроме того, Уильямсон обвинила одного из приглашенных на съемки сериала в домогательствах, а продюсеров — в травле. Вместе с тем жалобы по этому поводу в телекомпанию ABC не привели к результатам. Внутреннее расследование начала лишь ответственная за съемки компания Entertainment One.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британского актера Лиама Нисона обвинили в расизме после того, как он рассказал журналистам об одном случае из своей жизни. По его словам, однажды его знакомая была изнасилована темнокожим преступником, после этого инцидента он около недели ходил с дубинкой по улицам, надеясь на то, что «какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба».

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