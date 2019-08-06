Исламабад, , 12:34 — REGNUM

5 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил план масштабного проекта по борьбе с водным кризисом в провинции Синд и в крупнейшем экономическим центре Карачи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, план был подготовлен министерством водных ресурсов во главе с Фейсалом Вавдой, который, представляя проект, заявил, что он «навсегда изменит судьбу жителей провинции Синд». Предполагается, что в рамках программы будет не только улучшена система ирригации для сельскохозяйственных угодий, но и повышено качество водоснабжения, а также внедрены новые технологии для сбережения водных ресурсов.

Водный кризис в провинции Синд, в которой расположена дельта реки Инд, по мнению экологов, связан с влиянием глобального потепления. Особенно остро проблема нехватки пресной воды стоит в Карачи — одном из крупнейших городов Азии.