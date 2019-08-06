Оренбург, , 11:31 — REGNUM

В Оренбурге лестничный спуск к Уралу покроют новым материалом. Решено использовать мансуровский гранит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Будет использован мансуровский гранит — это самый светлый из всех российских гранитов, добывается он на Урале. Главная причина выбора именно этой марки — цветовая гамма, которая соответствует историческому облику спуска к Уралу. За молочный светло-серый цвет мансуровский гранит часто сравнивают с мрамором», — сказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Виталий Гаврилов.

Гранит планируют использовать для ступеней, балясин, поручней. Объём ремонтных работ и стоимость станут известны после заключения экспертов.

Напомним, спуск к Уралу в Оренбурге является объектом культурного наследия. Он построен в 1955 году. В 1980-х годах лестницу отремонтировали и бетонные ступени покрыли гранитными плитами. Однако в 2017 году плиты демонтировали в рамках реставрационных работ, чтобы вернуть маршу первоначальный облик. Но опыт оказался печальным. Лестница начала разрушаться, на ступеньках появились ржавые разводы.

Специалисты подчеркнули, что согласно новому проектному решению на ступнях снимут верхний слой и покроют гранитными плитами толщиной пять сантиметров. Плиты будут крепиться в замок, чтобы исключить проникновение воды. Верхнюю поверхность ступеней зашлифуют, чтобы было ровное покрытие, а сверху будет монтироваться камень.

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