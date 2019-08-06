Оренбург, 6 августа 2019, 11:31 — REGNUM
В Оренбурге лестничный спуск к Уралу покроют новым материалом. Решено использовать мансуровский гранит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Гранит планируют использовать для ступеней, балясин, поручней. Объём ремонтных работ и стоимость станут известны после заключения экспертов.
Напомним, спуск к Уралу в Оренбурге является объектом культурного наследия. Он построен в 1955 году. В 1980-х годах лестницу отремонтировали и бетонные ступени покрыли гранитными плитами. Однако в 2017 году плиты демонтировали в рамках реставрационных работ, чтобы вернуть маршу первоначальный облик. Но опыт оказался печальным. Лестница начала разрушаться, на ступеньках появились ржавые разводы.
Специалисты подчеркнули, что согласно новому проектному решению на ступнях снимут верхний слой и покроют гранитными плитами толщиной пять сантиметров. Плиты будут крепиться в замок, чтобы исключить проникновение воды. Верхнюю поверхность ступеней зашлифуют, чтобы было ровное покрытие, а сверху будет монтироваться камень.
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