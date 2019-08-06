Исламабад, , 11:54 — REGNUM

5 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился ко всем гражданам с призывом посадить как минимум два дерева 18 августа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан запустил акцию «Зеленое цунами» в Пакистане, в рамках которой во всех городах должны быть высажены миллионы саженцев. По словам премьер-министра, у страны «не осталось выбора», кроме как заняться озеленением: если пакистанцы не остановят исчезновение лесов, стране грозит настоящая экологическая катастрофа. Имран Хан привел пример города Лахор (пакистанская провинция Панджаб), где уже погибло большинство деревьев, высаженных в 1990-е годы.

Кроме того, среди амбициозных планов премьер-министра восстановление национальных парков Пакистана, а также создание новых заповедников. По мнению Имрана Хана, решение экологических проблем значительно улучшит положение в стране.