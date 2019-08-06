Оренбург, , 11:27 — REGNUM

Причиной дефектации спуска к реке Урал в Оренбурге стало отступление от первоначального проекта. Об этом заявили представители авторов проекта реконструкции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«По итогам обследования нами установлено, что балясины были выполнены из гипса, извести и мраморной крошки вместо бетона. Неудивительно, что при увлажнении они рассыпались. К примеру, сохранившиеся оригинальные бетонные балясины 1955 года, которые стоят наверху, находятся в отличном состоянии», — считает заместитель директора по реставрации ООО НПП «Рона» Татьяна Василенко.

Напомним, ремонт спуска, который является объектом культурного наследия, начался осенью 2017 года. Однако уже в конце декабря 2019 года — начале января 2018 года оренбуржцы заметили дефекты — на белоснежных перилах начала отслаиваться штукатурка. Общественность считает, что проект реализован провально. Визитную карточку города превратили в позор.

В настоящее время, после судебного решения, подрядчик устраняет недостатки. Очередной ремонт должны завершить до 31 августа.

Читайте также: Визитка Оренбурга, ставшая позором: «Как не выйти за рамки законов»?