Оренбург, 6 августа 2019, 11:27 — REGNUM
Причиной дефектации спуска к реке Урал в Оренбурге стало отступление от первоначального проекта. Об этом заявили представители авторов проекта реконструкции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Напомним, ремонт спуска, который является объектом культурного наследия, начался осенью 2017 года. Однако уже в конце декабря 2019 года — начале января 2018 года оренбуржцы заметили дефекты — на белоснежных перилах начала отслаиваться штукатурка. Общественность считает, что проект реализован провально. Визитную карточку города превратили в позор.
В настоящее время, после судебного решения, подрядчик устраняет недостатки. Очередной ремонт должны завершить до 31 августа.
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