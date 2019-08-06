Стокгольм, , 11:53 — REGNUM

Введенный запрет на использование пластиковых пакетов на торговых площадях шведского города Мальмё помог сделать город чище.

В начале мая 2019 года данный запрет в качестве эксперимента стал действовать на площади Мёллевонсторгет, где находится овощной рынок. Спустя некоторое время, власти, увидев положительный результат своей инициативы, решили распространить этот запрет на всю торговлю в муниципалитете. «Мы явно должны были прибегнуть к такому решению раньше» — заявил ответственный за материально-техническое обеспечение города Мальмё Андреас Шёнстрём. Об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Положительно об инициативе властей отозвались и сами продавцы: «Этот запрет действительно нужен. Раньше повсюду валялись использованные пакеты, иногда их могло занести в какой-нибудь частный сад, например» — заявила Эмили Фригайс, одна из продавцов площади.