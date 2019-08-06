Копенгаген, , 10:41 — REGNUM

6-метрвая фигура надувного Трампа («малыш Трамп») будет перевезена в Данию к началу осени — то есть в преддверии государственного визита Дональда Трампа в период 2−3 сентября.

Инициативу доставить надувную фигуру взял на себя гражданин Дании Мортен Сковгор, уже получивший разрешение перевести фигуру к началу осени. По заявлению активиста, «малыш Трамп» — символ того, что люди недовольны Трампом. Впервые надувная фигура была использована в ходе государственного визита Трампа в Лондон в июле 2018 года. С тех пор надувной двойник президента преследует его на различных демонстрациях по всему миру — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten».

Активист Мортен Сковгор заявил, что понимает настроения людей и что многие посчитают эту инициативу лишь бессмысленной тратой времени. Однако сам Мортен Сковгор так не считает: «у нас в Дании сложилась прекрасная традиция политической сатиры. И фигура «малыша Трампа» хорошо в неё вписывается» — заявил активист.