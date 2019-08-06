Копенгаген, , 10:34 — REGNUM

К осени члены муниципального совета Копенгагена должны определиться с планом, согласно которому к 2031 году в датской столице должно быть построено 12 тысяч новых коммунальных и частных квартир для студентов — то есть количество студенческого жилья возрастет вдвое.

Согласно заявлению члена экономического комитета законодательного собрания столицы Йонаса Бьёрна Йенсена, муниципалитет может помочь справиться с огромным спросом на этом рынке жилья. Из-за нехватки предложения цены на аренду жилья настолько высокие, что многие студенты оказываются в крайне затруднительном положении. В этой связи, муниципалитет Копенгагена намерен сделать все возможное, чтобы жилье для студентов стало доступным, а сами квартиры отдавались именно студентам — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Согласно данным организации Dansk Byggeri, в Дании на настоящий момент существует острая проблема нехватки студенческого жилья: в четырех крупнейших городах страны требуется построить порядка 22 тысяч квартир, 8 400 из которых — в Копенгагене. Эта проблема стоит уже на протяжении долгого времени, однако, по заявлению начальника экономического отдела Dansk Byggeri Торбена Либориуса, в Дании даже близко не подошли к решению этой задачи.