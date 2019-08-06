Кабул, , 11:37 — REGNUM

Организация Объединенных Наций представила официальную статистку по количеству жертв среди мирного населения в ходе конфликта в Исламской Республике Афганистан, согласно которой было зафиксировано рекордное число жертв среди гражданского населения Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в связи с этим Миссия ООН по содействию Афганистану призвала стороны в конфликте следовать своим обязательствам по защите мирного населения и соблюдать их в соответствии с международным правом.

Согласно данным ООН, более полутора тысяч простых афганцев стали жертвами конфликта в Афганистане за июль 2019 года, что соответствует наибольшему количеству жертв среди гражданского населения Афганистана за все месяцы в этом году. Более того, такое количество жертв за один календарный месяц не фиксировалось с мая 2017 года.

ООН отмечает, что главной причиной стремительного роста числа жертв среди мирного населения в июле 2019 года стали действия антиправительственных элементов.