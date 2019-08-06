Белград, , 11:41 — REGNUM

Вице-премьер Сербии Небойша Стефанович заявил, что операция «Буря» (Хорватская военная операция, проведенная в 1995 году против Сербской Краины), несомненно, является самой масштабной по размаху этнической чисткой, произошедшей в Европе после Второй мировой войны. По его словам, в ходе операции, больше всего пострадало гражданское население. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вице-премьер заявил, что, очевидно, хорватские власти не готовы делать что-либо, чтобы наказать виновных в этих ужасных злодеяниях и что сербы, пережившие столь трагические события в Хорватии, вряд ли смогут рассчитывать на справедливость.

Он также добавил, что горд за Сербию, которая не забыла о военных преступлениях Хорватии и хранит память о данных событиях.

«Я горжусь Сербией, что она наконец начала открыто говорить об этих тяжких преступлениях и обо всем, что произошло во время хорватской операции «Буря», что помогла своим людям, бежавшим из Хорватии, и сохраняет память о преследованиях и страданиях нашего народа. Я горд, что у нас есть еще силы добиваться правды», — сказал Стефанович.