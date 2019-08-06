Белград, , 10:38 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что долг сербского народа — это никогда больше не иметь разногласий. Он объявил, что в следующем году Сербия почтит память о жертвах и ссыльных при операции «Буря» (Хорватская военная операция, проведенная в 1995 году против Сербской Краины). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Президент Сербии также высказал критическое замечание в адрес Хорватии, которая отмечает в этот день Победу. По его словам, «некоторые люди с благоговением и трепетом отмечают изгнание сербского народа».

При этом, Вучич заявил, что несмотря на то, что сербов пытались уничтожить, они доказали свое право называться гордым народом, способным постоять за себя.

«Всем, кто вчера говорил, что Сербии и сербов не станет, я могу сказать, что мы можем дать им решительный ответ. Мы гордый народ, способный защитить свое имя и родину. Не думайте, что мы не дадим отпор. Мы стали умнее и не повторим ошибок», — сказал Вучич.

«Они (сербские республики) не вели диалога, а только вводили друг против друга санкции, сея раздор. Мы обязаны не допускать такое и впредь. Наш долг — объединять народ и знать какой у нас национальный интерес», — заявил Вучич.