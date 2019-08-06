Киев, 6 августа 2019, 10:27 — REGNUM
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов, в котором фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявил 6 августа юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
Юрист отметил, основанием для возбуждения дела стали его показания, данные под присягой панамским правоохранителям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту поездки Порошенко на Мальдивы по чужим документам.
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