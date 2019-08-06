Киев, , 10:27 — REGNUM

Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов, в котором фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявил 6 августа юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций», — рассказал Портнов.

Юрист отметил, основанием для возбуждения дела стали его показания, данные под присягой панамским правоохранителям.

«Надеемся, что после назначения нового генерального прокурора Украины международные службы ГПУ (Генеральная прокуратура Украины — ИА REGNUM ) на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру», — добавил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту поездки Порошенко на Мальдивы по чужим документам.

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