Москва, , 10:21 — REGNUM

Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Больше всего начала ядерной войны боятся женщины (68%) и люди в возрасте старше 60 лет (68%). Нет опасений у мужчин (64%) и молодых людей 18−24 лет (59%).

79% граждан РФ уверены, что при его возникновении ядерного конфликта почти ни у кого не будет возможности выжить. 16% считают, что смогут спастись.

Опрос проведен 3 июля 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время имеет место быть и даже нарастает тенденция недооценки возможности ядерной войны.

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