Ульяновск, , 10:20 — REGNUM

В Железнодорожном районе Ульяновска пройдут антитеррористические учения, цель которых — отработать действия по пресечению условного теракта. В связи с этим, может быть ограничено движение транспортных средств, предупреждает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Антитеррористические учения состоятся 7 августа в селе Белый Ключ в Железнодорожном районе Ульяновска. По данным спасателей, региональным оперативным штабом на территории котельного цеха филиала ПАО «Т Плюс» «будут отработаны действия по пресечению условного террористического акта». Для этого по дорогам Ульяновска будет организовано прохождение колонн техники силовых ведомств и спасательных служб регионального МЧС, в связи с чем возможно временное ограничение движения для транспортных средств.

Отметим, что ранее тактико-специальное учение было проведено оперативным штабом 7 июня 2019 года на территории международного аэропорта «Ульяновск-Восточный». Цель учений — проверка эффективности системы мер по борьбе с терроризмом и изучение уровня антитеррористической защищенности аэропорта. В учениях приняли участие более 700 человек, особенностью стало применение роботизированной техники для дистанционного обезвреживания взрывных веществ.