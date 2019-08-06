Загреб, , 10:49 — REGNUM

5 августа в Хорватии отметили день победы и день памяти о боевых действиях хорватской армии и полиции в операции под названием «Буря», проведенной в 1995 году против Сербской Краины на территории Боснии и Герцеговины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. С поздравлениями с днем победы выступили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Об этом сообщает хорватская общественная телерадиокомпания «Хорватское радио и телевидение».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, поздравляя граждан, заявил, что страна «гордится проведенной военно-полицейской операцией «Буря».

«5 августа 1995 года большая часть оккупированных хорватских территорий была возвращена под конституционное и правовое управление Республики Хорватии, которое принесло свободу и мир на родину», — сказал Пленкович.

Президент Колинда Грабар-Китарович поздравила граждан с днем победы, а также с 24-летием начала проведения военно-полицейской операции «Буря».

Стоит отметить, что около 250 000 краинских сербов были изгнаны из Хорватии. Это был крупнейший отток населения со времен Второй мировой войны, в то время как около 2000 из них было убито или пропало без вести.

Обращаясь ко всем гражданам страны и диаспорам, Грабар-Китарович сказала, что «одержав победу при проведении операции «Буря», Хорватия осуществила свою историческую мечту о свободе и независимости и стала полноправным членом международного сообщества».