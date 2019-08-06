Магас, , 10:18 — REGNUM

Законным представителем семилетней ингушской девочки Аиши А. стала уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. В течение трех месяцев она будет представлять интересы ребенка. Об этом омбудсмен сообщила журналистам 5 августа.

Напомним, семилетняя девочка из Ингушетии оказалась в больнице из-за страшных побоев, нанесенных ей родной тетей по линии отца. У ребенка живы оба родителя, но они в разводе и доверили воспитание женщине, у которой своих двое детей. В семье родственницы девочку жестоко избивали и издевались над ней.

После того как ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии и случай истязания был предан огласке, многие жители России высказали желание удочерить ребенка. Об этом сообщала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.