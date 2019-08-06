Рязань, , 10:14 — REGNUM

В Рязанской области выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием микроавтобуса в Сасовском районе. В настоящее время по факту ДТП следственный комитет начал доследственную проверку.

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В региональном управлении СК РФ заявили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, два транспортных средства столкнулись рано утром 5 августа на 405-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе Рязанской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником.

В результате, по данным МВД, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок и предположительный виновник аварии. Ещё шестеро пассажиров микроавтобуса пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир иномарки. Также сообщалось, что в микроавтобусе ехали граждане Таджикистана.

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