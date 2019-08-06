Челябинск, , 10:13 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске уничтожили порядка 900 единиц игрового оборудования, которое было изъято в Варненском и Троицком районах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинского регионального УМВД.

Оборудование ранее изъяли сотрудники полиции. В ходе проверок выяснилось, что оно предназначалось для незаконных игр. Оно было доставлено на муниципальный склад. А затем суд принял решение уничтожить его.

В полиции отмечают: нынешнее уничтожение за 2019 год уже второе. И напоминают, что с начала года на территории Магнитогорска завели уже два уголовных дела по поводу незаконных организации и проведения азартных игр.