Новосибирск, , 10:12 — REGNUM

Реконструкция Новосибирского областного перинатального центра ведётся с опережением графика. По словам региональных властей, при сохранении темпов он может быть сдан на несколько месяцев раньше графика. Во время выездного совещания сегодня, 6 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход работ на объекте реконструкции и оснащения акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал выполнение опережающего графика реконструкции перинатального центра Правительство Новосибирской области

«Самая главная задача сегодня — закрыть тепловой контур здания, подвести коммуникации: отопление, канализацию, водопровод. Чтобы продолжить в зимний период внутренние работы», — сказал Травников.

Министр строительства области Иван Шмидт и генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест» Александр Воронин доложили губернатору, что тепловой контур планируют закрыть уже к концу августа, в сентябре строители будут готовы пустить в объект тепло, а также подключить его к канализационным и водопроводным сетям.

Двести строителей работают на объекте в две смены: установлено 85% окон и 75% межкомнатных перегородок, рабочие делают стяжку пола и штукатурят стены. В ближайшее время подрядчик сделает благоустройство территорий — взамен вырубленных деревьев будет высажена липовая аллея.

По словам Андрея Травникова, в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию. Он подчеркнул, что новые площади и оборудование позволят «разгрузить» отделения, которые последние пять лет работают в стеснённых условиях, переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать её более эффективной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , строительство перинатального центра началось в Новосибирской области в 2013 году. В 2014 году работы на объекте были «заморожены» из-за финансовых трудностей.

28 мая 2019 года заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО «Бердский строительный трест» на сумму 499 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Всего регион получит из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра более 2,3 млрд рублей. Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

Сегодня завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, — одно из приоритетных направлений работы губернатора и областного правительства.

Здание перинатального центра в Новосибирской области будет 6−7-этажное с подвалом и техническим этажом. Мощность стационарного отделения — 213 коек на четыре тысячи родов в год, детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.