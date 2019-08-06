Симферополь, 6 августа 2019, 10:11 — REGNUM
Члены Общественной палаты Крыма попросили руководство и правоохранительные органы республики дать оценку высказываниям в своём личном блоге владельца зоопарка «Тайган» Олега Зубкова по поводу пожаров в Сибири. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Общественной палаты РК.
Напомним, ранее предприниматель заявил в своем блоге о том, что «нужно было в 1941 году всё отдать немцам», чтобы леса Сибири сегодня не горели. При этом он отметил, что «не имел ввиду фашистов».
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.