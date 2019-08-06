Симферополь, , 10:11 — REGNUM

Члены Общественной палаты Крыма попросили руководство и правоохранительные органы республики дать оценку высказываниям в своём личном блоге владельца зоопарка «Тайган» Олега Зубкова по поводу пожаров в Сибири. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Общественной палаты РК.

«Мы, представители Общественной палаты Республики Крым, крымских общественных некоммерческих организаций ветеранской, социальной, экологической, межнациональной направленности, обращаемся к руководителям исполнительной и законодательной власти Республики Крым, к правоохранительным и контролирующим органам РК с предложением дать всестороннюю правовую (в порядке статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма) и морально-нравственную оценку высказываний господина Зубкова, подвергнувшего ревизии результаты и итоги победы нашего народа в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее предприниматель заявил в своем блоге о том, что «нужно было в 1941 году всё отдать немцам», чтобы леса Сибири сегодня не горели. При этом он отметил, что «не имел ввиду фашистов».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.