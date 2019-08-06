Аддис-Абеба, , 10:35 — REGNUM

Сотрудники сил безопасности штата Народов Юга Эфиопии сообщили официальное число людей, убитых во время двухнедельной вспышки насилия в области Сидамо.

Глава региональной полиции региона Сидамо Дагначеу Демисси заявил, что число людей, погибших в Сидамо в период с 18 июля по 1 августа, составило 53 человека. Он добавил, что количество смертей основано только на данных местных больниц и что полиция не знает, сколько было убитых из тех, кто не был доставлен в больницы. Кроме того, по словам начальника полиции, 54 человека получили ранения, и 935 подозреваемых находятся под стражей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Что касается уничтоженного имущества, то глава полиции подтвердил, что фабрики, магазины, отели и жилые районы также подвергались нападениям и разрушениям.

Инцидент произошел в Хавассе, столице штата Народов Юга Эфиопи, 18 июля, когда этническая националистическая молодежная группировка «Сидамо» (также известная как «эджето») вступила в вооруженное столкновение с силами безопасности. Сторонники группировки объявляли регион Сидамо 10-м штатом Эфиопии по своему этническому составу. Помимо проведения необходимых правовых и административных процедур для признания автономии, протестующие требовали непосредственно изменения статуса региона.