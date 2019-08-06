Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:20 — REGNUM

Известный в Танзании репортер Эрик Кабендера был обвинен в «экономических преступлениях» через неделю после ареста, передает ВВС Africa.

Согласно списку обвинений, Кабендера подозревается в причастности к ведущей преступной группировке, в неуплате налога на общую сумму около 75 000 долларов США в период с января 2015 года по июнь 2019 года, а также в отмывании денег на сумму 75 000 долларов США с января 2015 года по июнь 2019 года.

Все ранее предъявленные ему обвинения были сняты. Журналист будет оставаться под стражей до рассмотрения его дела в суде.

Напомним, что Кабендера был арестован в своем доме в Дар-эс-Саламе вечером в понедельник, 29 июля.

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