Саратов, , 10:06 — REGNUM

Предписание управляющим компаниям о проведении дератизации в районе улицы Лесная Республика выдано управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, 6 августа сообщает ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga».

«31 июля управлением Роспотребнадзора было выдано предписание руководителям обслуживающих компаний, на которых находятся эти дома по улице Лесной Республики, о проведении дератизационных мероприятий в жилых домах, в местах общего пользования — это подъезды, подвалы, чердаки», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Архипова.

По сообщению местных жителей, грызуны замечены на детской площадке рядом с жилыми домами. Кроме того, с диагнозом геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) госпитализировано уже порядка десяти жильцов из этого района.

«Почти в каждом подъезде есть заболевшие. Ситуация только ухудшается и усугубляется. Скорые здесь курсируют, они не успевают приезжать и уезжать», — рассказала местная жительница Светлана Никифорова.

Не смотря на постоянные обращения горожан в управляющую компанию ЖСК «Топаз», ее руководство до сих пор не дало ответа на вопрос, была ли проведена дератизация.

Напомним, что в мае текущего года в Саратове и его пригороде была зафиксирована волна заболеваний ГЛПС. Количество зараженных тогда превысило тысячу человек, а одна женщина скончалась в больнице. Очагом заражения тогда стала Кумысная поляна.