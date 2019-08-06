Аддис-Абеба, , 12:13 — REGNUM

По данным Министерства иностранных дел (МИД) Эфиопии, за прошедший 2018/19 финансовый год более 112 600 эфиопов из 12 стран были репатриированы в Эфиопию, что стимулирует правительство работать над реализацией новых инициатив в области трудового законодательства. Кроме того, более 24 700 заключенных, освобожденных из-под стражи в 19 странах, также вернули эфиопский паспорт в течение указанного периода после того, как правительство Эфиопии заключило двусторонние договоры с соответствующими государствами. Об этом сообщило информационное агентство Эфиопии ENA.

Генеральный директор консульского отдела МИД Эфиопии Йоханнес Шоде заявил, что правительство в сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами прилагает все усилия для репатриации эфиопов, проживающих за границей, попавших туда при различных обстоятельствах. По его словам, министерство иностранных дел и консульские учреждения в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) играют решающую роль в процессе репатриации граждан. «Первоочередная цель страны в отношении репатриантов — это спасение жизней и реабилитация их на родине», — заявил Шоде.

Помимо репатриации, министерство активно работает над возвращением собственности эфиопов, которой они были несправедливо лишены, включая их невыплаченную зарплату. По словам генерального директора, правительство возместило средства за конфискацию имущества более 1000 эфиопов, проживавших в Южной Африке в рамках усилий по защите граждан.