Москва, , 10:05 — REGNUM

В России услугами риелтор пользовались 58% граждан. С помощью специалистов по недвижимости они в основном продавали и покупали жильё, а также сдавали квартиры в аренду или искали арендодателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Недвижимость Mail.ru».

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При этом, почти половина обращавшихся к риелторам (45% опрошенных) столкнулись с недобросовестностью агентов по сделкам с недвижимостью. Так, чаще всего недовольство граждан вызывали не в полной мере выполненные обязательства. На это пожаловались 60% респондентов, сообщает ТАСС. Слишком большой процент от сделки не устроил 42% опрошенных, некорректно составленный договор — 23%.О недовольстве работой риелторов заявили почти четверть респондентов (24%).

Добавим, что опрос проводился с 24 по 31 июля 2019 года. Всего в нем приняло участие почти 6 тыс. человек.

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Добавим, что Торгово-промышленная палата РФ разработала для риелторов профессиональный стандарт, который систематизирует требования к умениям и знаниям специалистов, работающих с недвижимостью. Так, риелторам нужно будет сдавать профессиональный экзамен, их также обяжут соблюдать конфиденциальность информации о клиенте, не вводить его в заблуждение, проявлять честность, не использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды.

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