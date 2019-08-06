Сим, Челябинская область, , 09:58 — REGNUM

В Челябинской области между городами Сим и Миньяр дорога сильно разбита фурами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос обсуждался во время поездки врио главы области Алексея Текслера в Ашинский район. Выяснилось, что эта дорога сильно разбита фурами. Большегрузы ездят по трассе регулярно. В районе их связывают с одним из местных карьеров.

«Какой смысл ремонтировать трассу, если она будет разбита грузовиками. Хозяевам карьера, чьи автомобили разбивают дороги, надо уши накрутить», — заявил Алексей Текслер.

Он также выразил готовность встретиться с руководителем предприятия и обсудить с ним ситуацию. Кроме того, на трассе могут установить весовой контроль и пост. На уровне правительства региона врио пообещал местным властям помощь в этом вопросе. Главе областного миндортранса он уже поручил заняться проблемой.