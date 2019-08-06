Пермь, , 09:56 — REGNUM

В Перми с сентября 2019 года первоклассники получат единые карты школьника, по которым будет доступна оплата проезда в транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

За год (до 1 сентября 2020 года) на такие карты переведут всех школьников муниципалитета. Электронная карта школьника позволяет детям воспользоваться комплексом услуг, например, она обеспечивает проход в школу, позволяет пользоваться ресурсами библиотеки, оплачивать школьное питание и проезд в общественном транспорте.

Школьная карта избавит детей и родителей от необходимости иметь при себе наличные деньги, пополнить карту можно будет дистанционно, отметили в горадминистрации.

Добавим, что в июле в краевой столице начался переход на новую систему оплаты в автобусах и трамваях в рамках транспортной реформы. Нововведение вызвало многочисленные жалобы жителей на то, что они не могут расплатиться картой. Чиновники признались, что при слиянии двух систем в одну базу данных произошел сбой.

Примечательно также, что в конце июля 17-летнюю школьницу, предъявившую проездной билет нового образца, высадили из одного автобуса, а другом автобусе не дали билет. Девушка имела при себе чек об оплате и справку из школы, но это не убедило кондуктора, которая, видимо, не признала новый документ. Такая информация появилась в соцсети.

По данным мэрии Перми, на карте школьника будет изображение медведя на красном фоне с номером проездного документа на лицевой стороне.