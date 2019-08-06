Иерусалим, , 10:57 — REGNUM

Бывшего командира дивизии Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) Галя Хирша подозревают в отмывании миллионов долларов и уклонении от налогов. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, полиции удалось собрать достаточно доказательств участия экс-командира израильской армии в финансовых махинациях.

Согласно материалам следствия, Хирш и его приближенные открыли от имени созданной в Панаме компании несколько банковских счетов, не уведомив об этом налоговую службу Израиля. Кроме того, бывший военный не сообщал властям о зарубежных транзакциях и, следовательно, не платил налоги со своих доходов. Ущерб от действий Хирша составляет несколько миллионов долларов.

Сторона защиты, в свою очередь, уверяет, что все сделки были официально зарегистрированы, а налоги — уплачены.

Стоит отметить, что ранее экс-командира дивизии уже подозревали в мошенничестве. Тогда Хирш якобы воспользовался своим служебным положением при заключении крупных оборонных сделок между компанией Defensive Shield и правительством Грузии.