Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM

Мужчина, избивший кондуктора троллейбуса в Петербурге, пришел в полицию с повинной и был задержан. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном в транспорте общего пользования.

Нападение на женщину-кондуктора произошло в ночь на 24 июля текущего года на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов и было зафиксировано камерой видеонаблюдения в салоне троллейбуса. Полиция обратилась к жителям города с просьбой помочь в поиске преступника.

«Пятого августа злоумышленник самостоятельно обратился в полицию и дал явку с повинной. Им оказался 28-летний неработающий петербуржец. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщили сегодня, 6 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается, идет сбор и закрепление доказательной базы.