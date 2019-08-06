Москва, , 09:46 — REGNUM

Морские порты Дальневосточного федерального округа (ДФО) не востребованы иностранными туристами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом говорится в сопроводительных материалах правительства к законопроекту о вариантах въезда в РФ на Дальний Восток по электронной визе.

«Морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы», — отмечают в правительстве.

Там ссылаются на данные статистики.

«За период эксплуатации сервиса оформления виз в форме электронного документа для граждан иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию через морские пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток, количество въехавших в Российскую Федерацию в 2018 году иностранных граждан через морской пункт пропуска Корсаков (Сахалинская область) составляет 112 человек, а в морских пунктах пропуска Зарубино, Посьет (Приморский край) и Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) — ни одного человека», — указали в правительстве.

Сейчас иностранные туристы могут въезжать в Российскую Федерацию по электронным визам через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток и территории Особой экономической зоны в Калининградской области, а также через воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

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