Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM

Жители Среднего Урала стали чаще пользоваться авиарейсами до различных курортов. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских (Екатеринбург) корреспонденту ИА REGNUM.

Самолет в небе (сс)zoosnow

За два летних месяца — июнь и июль 2019 года — через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) прошли 575 тысяч пассажиров, которые летали на отечественные или зарубежные курорты. Это на 5% больше, чем в предыдущий период.

В аэропорте планируют сохранить прямые рейсы на курортные направления до конца октября.

Напомним, ранее из Екатеринбурга ушла авиакомпания Finnair. Она стала последним европейской компанией в сфере пассажирских авиаперевозок, работавшей в Свердловской области.

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