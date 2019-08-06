Пермь, , 09:37 — REGNUM

Семья погибшего при взрыве на пермском пороховом заводе рабочего получит компенсацию в размере 500 тыс. рублей, сообщает издание «Местное время».

Компенсационные выплаты получат еще четверо пострадавших. Однако, по данным минсоцразвития, суммы компенсации еще не утверждены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Перми на пороховом заводе произошел взрыв. Травмы получили пять рабочих. Из них двое из-за серьезных ранений были доставлены в реанимационное отделение. Впоследствии один человек скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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