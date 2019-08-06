Москва, , 09:36 — REGNUM

Инициирование блокировки сайтов ФСБ — это возможность более оперативно реагировать на попытки управлять через социальные сети общественно опасными процессами, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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Часто спецслужбы не могут раскрывать всю информацию о противодействии преступникам в сети интернет, и возможность инициировать закрытие сайтов по определенным основаниям у них должна быть без вмешательства иных государственных органов.

«При этом, конечно, остается и процедура контроля со стороны Генпрокуратуры РФ, и решение выносится в конечном итоге судом. А у владельцев есть право опротестовывать закрытие ресурсов, но что-то подсказывает, что таких желающих будет немного», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые он посчитает нарушающими закон.

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