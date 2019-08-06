Москва, 6 августа 2019, 09:36 — REGNUM
Инициирование блокировки сайтов ФСБ — это возможность более оперативно реагировать на попытки управлять через социальные сети общественно опасными процессами, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Часто спецслужбы не могут раскрывать всю информацию о противодействии преступникам в сети интернет, и возможность инициировать закрытие сайтов по определенным основаниям у них должна быть без вмешательства иных государственных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые он посчитает нарушающими закон.
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