Москва, , 09:42 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остался недоволен исполнением в ряде регионов федерального проекта «Старшее поколение». В частности, проект не исполняется в двух регионах Северного Кавказа — Дагестане и Ингушетии. Соответствующая информация опубликована на сайте российского правительства.

Низкие показатели (менее 6% от плана) выявлены в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ульяновской и Челябинской областях, Карелии, Чувашии и Якутии. Недостаточно активно проект в части организации профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста исполняется в Санкт-Петербурге и Пермском крае.

Разобраться с причинами срыва сроков мероприятий поручено Министерству труда и социальной защиты РФ. Властям указанных субъектов рекомендовано исправить ситуацию и до 10 августа доложить в Минтруд России о принятых мерах. Министерство со своей стороны до 20 августа должно доложить о результатах и внести в правительство соответствующие предложения.

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Напомним, федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» направлен на увеличение периода активного долголетия граждан и продолжительности здоровой жизни. Предполагается создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, строительство новых и ремонт старых учреждений соцобслуживания, переобучение лиц предпенсионного возраста. Бюджет проекта составляет 98,8 млрд рублей.