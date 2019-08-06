Москва, , 09:26 — REGNUM

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые он посчитает нарушающими закон. Об этом 6 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ) Андрея Воробьева.

По его словам, НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), а также отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

В издании отметили, что НКЦКИ вошел в число компетентных организаций КЦ РФ. Новый статус дает возможность разделегировать доменные имена, что фактически означает их блокировку. При этом данная мера позволит блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы должны создать системы депонирования ключей шифрования мессенджеров для доступа к переписке террористов. По словам главы ведомства, операторам связи также необходимо начать тесно сотрудничать со спецслужбами.

Он также отметил, что российские правоохранительные органы и спецслужбы за 2018 год пресекли функционирование более 64 тыс. сайтов, распространявших противоправную информацию.

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