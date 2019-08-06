Вашингтон, , 09:25 — REGNUM

В Соединённых Штатах появился крупный медиахолдинг. Об этом сообщает газета USA Today.

Уточняется, что о слиянии накануне, 5 августа, объявили две американские газетные компании — GateHouse Media и Gannett. Ожидается, что сделка, которая оценивается приблизительно в $1,38 млрд, завершится примерно в конце года. В результате GateHouse Media будет принадлежать 50,5% акций Gannett.

В компаниях заявили, что таким образом они, в частности, намерены сократить расходы. По оценкам, они могут сэкономить от $275 млн до $300 млн годовых расходов в течение 24 месяцев. Отмечено, что экономия будет обеспечиваться в первую очередь за счет «увеличения масштабов новой организации, обмена передовым опытом, использования существующей инфраструктуры, рационализации объектов и других разумных сокращений расходов».

Новый медиахолдинг, тираж которого составит 8,7 млн, станет крупнейшим в США. Под контролем новой компании окажется более 260 ежедневных газет в стране, а также больше 300 еженедельников — это более чем одна шестая от общего числа ежедневных газет.

Добавим, что на сегодня Gannett владеет USA Today и более чем 100 другими ежедневными изданиями, а GateHouse Media — изданиями в 39 штатах. Новая компания получит название Gannett, её штаб-квартира расположится в Маклине, штат Вирджиния.