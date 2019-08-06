Тюмень, , 09:24 — REGNUM

Тюменец в погоне за инспектором ГИБДД, нарушившим правила дорожного движения, пробежал стометровку. В УМВД России проводится служебная проверка инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Видео, снятое 2 августа 2019 года в Тюмени на улице Немцова, облетело социальные сети. Пользователи отметили, что обычно дорожные полицейские гоняются за нарушителями. Чтобы граждане носились за госавтоинспекторами, игнорирующими правила дорожного движения, — это в диковинку.

«Инспектор, здравствуйте. Тут одностороннее движение, инспектор! Стойте, инспектор, я вас догоню! Инспектор! Одностороннее движение… Едет по одностороннему движению. Инспектор, вы куда уезжаете? Примите обращение. Инспектор, инспектор… За стоп-линию проехал… Инспектор, вы в своём уме? Вот фитнес. Сегодня хороший день для пробежечки», — на бегу комментирует принципиальный житель Тюмени.

Пресс-служба УМВД по Тюменской области официально заявила, что по данному факту будет проведена служебная проверка и дана оценка действиям инспектора ГИБДД. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.