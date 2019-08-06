Тюмень, 6 августа 2019, 09:24 — REGNUM
Тюменец в погоне за инспектором ГИБДД, нарушившим правила дорожного движения, пробежал стометровку. В УМВД России проводится служебная проверка инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
Видео, снятое 2 августа 2019 года в Тюмени на улице Немцова, облетело социальные сети. Пользователи отметили, что обычно дорожные полицейские гоняются за нарушителями. Чтобы граждане носились за госавтоинспекторами, игнорирующими правила дорожного движения, — это в диковинку.
Пресс-служба УМВД по Тюменской области официально заявила, что по данному факту будет проведена служебная проверка и дана оценка действиям инспектора ГИБДД. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.