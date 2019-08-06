Посёлок Новосергиевка, Оренбургская область, , 09:18 — REGNUM

В Новосергиевском районе Оренбургской области выявлены нарушения в действиях службы эвакуации автотранспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что департамент по ценам и тарифам Оренбургской области не устанавливал размер платы за перемещение транспортных средств на спецстоянку для организаций, осуществляющих данный вид деятельности. Руководство штрафстоянок и организаций, занимающихся эвакуацией транспорта, не вправе самовольно устанавливать тариф. Однако в Новосергиевке выявлено пять случаев незаконного получения средств граждан по самостоятельному тарифу.

Юрлицу назначен штраф в 100 тыс. рублей. Кроме того, приняты меры по возврату необоснованно полученных платежей автовладельцам.