Тавда, Свердловская область, , 09:19 — REGNUM

В Свердловской области житель Тавды признан виновным в неоднократной неуплате алиментов на своих детей без уважительных причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решением Тавдинского районного суда мужчина приговорён к семи месяцам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что ранее мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Обязанность выплачивать деньги на содержание своих детей была возложена на него в 2013 году.

Отметим, что ранее (осенью 2017 года, весной 2018 года и в марте 2019 года) мужчина привлекался к обязательным работам и приговаривался к исправительным работам, которые впоследствии заменили на два месяца лишения свободы.

«Однако подсудимый своего поведения и отношения к содержанию ребенка не изменил, мер к погашению задолженности по алиментам так и не предпринял. Общая задолженность по исполнительному производству составляет более полумиллиона рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.