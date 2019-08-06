Тавда, Свердловская область, 6 августа 2019, 09:19 — REGNUM
В Свердловской области житель Тавды признан виновным в неоднократной неуплате алиментов на своих детей без уважительных причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Решением Тавдинского районного суда мужчина приговорён к семи месяцам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.
Напомним, что ранее мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Обязанность выплачивать деньги на содержание своих детей была возложена на него в 2013 году.
Отметим, что ранее (осенью 2017 года, весной 2018 года и в марте 2019 года) мужчина привлекался к обязательным работам и приговаривался к исправительным работам, которые впоследствии заменили на два месяца лишения свободы.