Париж, , 09:15 — REGNUM

Французская метеорологическая служба Météo-France предупредила о сильных грозах на большей части территории страны во вторник, 6 августа, передает BFM TV.

Гроза (cc) David

По данным Météo-France, температура воздуха во Франции будет варьироваться от 25 до 34 °C. В Окситании температура воздуха опустится до 20 °C, в Ницце ожидается 23 °C, на территории Иль-де-Франсе — 25 °C. В то время как в департаментах Вар, Тарн и Воклюз столбик термометра повысится до 34 °C.

Ожидаются штормы, сопровождаемые сильными порывами ветра и градом, в 6 департаментах Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным, собранным спутниковой европейской программой Copernicus, июлю 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

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