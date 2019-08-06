Цхинвал, , 09:07 — REGNUM

Сотрудники дежурных частей структурных подразделений МВД Южной Осетии прошли курсы переподготовки. 34 слушателя, среди которых начальники, старшие оперативные и оперативные дежурные, получили свидетельства об успешном завершении обучения. Об этом сообщила 5 августа пресс-служба министерства.

В течение 12 дней специалисты центра профессиональной подготовки знакомили обучающихся с нормативными документами, представляющими собой правовую основу деятельности милиции, с организацией деятельности дежурных частей, а также с действиями дежурной смены при разбирательстве с правонарушителями и прочим.

Центр профессиональной подготовки МВД организовал курсы согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Игоря Наниева. Курсы были организованы после того, как министр раскритиковал критике работу дежурных частей МВД, объяснив, что оперативные дежурные не координируют деятельность других служб, ненадлежащим образом исполняют свои прямые обязанности. Переподготовку пройдут все сотрудники дежурных частей. Вторая группа слушателей приступит к занятиям в ноябре.