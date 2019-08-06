Махачкала, , 09:07 — REGNUM

Около 800 граждан предпенсионного возраста из Дагестана в 2019 году смогут пройти переобучение в рамках реализации национального проекта «Демография». Им предоставится возможность получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

«На софинансирование мероприятий по обучению, в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г. утвержден объем бюджетных средств в размере 53 млн 147 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России утверждена программа повышения квалификации лиц предпенсионного возраста: женщин от 50 до 55 лет и мужчин от 55 до 60 лет. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы. Средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

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