Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM

В июне и июле 2019 года из Екатеринбурга стали намного чаще вылетать на российские черноморские курорты. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских (Екатеринбург) корреспонденту ИА REGNUM.

Число пассажиров, вылетающих на курорты Причерноморья, выросло более чем на треть. За два месяца на курорты макрорегиона полетели 230 тысяч пассажиров.

Рост пассажиропотока произошёл на всех курортных направлениях. Астрономических высот он достиг в Минеральных Водах (+124% к аналогичному периоду прошлого года). Выросли, например, Симферополь (52%), Сочи (33%), Геленджик (21%).

Напомним, ранее в «Кольцово» сообщали о росте популярности «курортных» авиарейсов. За два летних месяца 2019 года пассажиропоток вырос на 5% по сравнению со сходным периодом прошлого года.

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