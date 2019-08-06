Багдад, , 09:01 — REGNUM

Министерство перемещенных лиц и миграции Ирака объявило о возвращении 421 беженцев в свои дома в провинции Ниневия, расположенной на севере страны, об этом 5 августа сообщает Kurdiistan24.

Ранее указанные беженцы проживали в специализированных лагерях на юге Ниневии, а также в провинции Салахуддин, однако улучшение ситуации в их родных районах позволило вернуться им в свои дома.

Напомним, сотни тысяч временно перемещенных в настоящее время проживают в лагерях для беженцев. По данным, приведенным на начало июля 2019 года, только выходцев из Мосула, до сих пор не вернувшихся домой насчитывается порядка 300 тыс. человек.

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