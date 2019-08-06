Иркутск, , 08:46 — REGNUM

Сельхозпроизводителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, первые средства уже поступили.

«Аграрии получат компенсации по нескольким направлениям: за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, гибель сельхозживотных», — сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

По его словам, выплаты начнутся уже до конца этой недели. Сумма первого трансферта из федерального бюджета составила 179,6 млн рублей. Сумма выплат хозяйствам была определена после проведения экспертизы в федеральном ведомстве.

Кроме того по словам министра, из областного бюджета планируются выплаты гражданам за утраченные из-за наводнения огороды и домашних животных. Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём документов на компенсации уже начался.

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