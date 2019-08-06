Оренбург, , 08:46 — REGNUM

В Оренбургской области с начала 2019 года зафиксировано 13 случаев разлива нефтепродуктов и порчи сельхозземель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Факты загрязнения почвы отмечены в в границах Бугурусланского, Матвеевского, Переволоцкого, Пономаревского, Сакмарского районов Оренбургской области. Общая площадь загрязнённого плодородного слоя почвы составила 2,5 га. Среди загрязнителей нефтедобывающие предприятия и компании, которые осуществляют транспортировку нефтепродуктов. Общая сумма штрафов составила примерно 500 тыс. рублей.

Предприятиям предъявлен к возмещению ущерб на сумму более 20,2 млн рублей. В добровольном порядке возмещено около 2,5 млн рублей.