Москва, , 08:43 — REGNUM

Сегодня, 6 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра, местами возможен небольшой дождь.

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Погода в Московском регионе будет обусловлена промежуточным гребнем антициклона. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до + 17… +19 °C, а по области столбики термометров поднимутся до + 20 °C. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

А уже в ближайшие два дня в Москву вернётся теплая погода. Максимальная температура воздуха 8 августа составит +25 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, день 4 августа в Москве стал самым холодным за 71 год — с 1948 года. В 16:00 мск в районе ВДНХ температура оказалась +13,5°С. А ночь на 5 августа стала самой холодной за лето 2019 года в Москве. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 6,7 градусов.