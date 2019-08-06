Москва, , 08:39 — REGNUM

Девочке из Ингушетии, которую покалечила родная тетя, будет ампутирована правая рука. Такое решение приняли специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. При этом врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав. Об этом сообщил журналистам президент клиники Леонид Рошаль.

Операция будет проведена в несколько этапов. Первый состоится уже на текущей неделе. Что касается левой руки ребенка, то угроза ее ампутации миновала. Также, по словам Рошаля, полностью зажили ожоги на ягодицах.

Напомним, семилетняя девочка Аиша А. из Ингушетии была доставлена в детскую больницу города Назрани 4 августа с сильнейшими травмами. Врачи обнаружили на теле ребенка следы жестоких побоев, ожоги, были выявлены переломы ребер и повреждения позвоночника.

Хуже всего обстояло дело с руками девочки. Потребовалась срочная операция, после которой ребенка перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. С тех пор врачи борются за сохранение рук девочки.

Читайте также: Избитой ингушской девочке потребуется время на восстановление левой руки

Как сообщало ИА REGNUM, по факту истязания ребенка было возбуждено уголовное дело. Обвинение в совершении преступления предъявили родной тете девочки, в семье которой жила Аиша. Женщина арестована на два месяца. Ее родные дети находятся в настоящее время под опекой государства.